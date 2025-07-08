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08 липня 2025, 08:05

Негода накриє захід України: синоптики попереджають про грози, град і зливи

08 липня 2025, 08:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 8 липня, в західних регіонах України очікуються грози. У другій половині дня місцями можливі град та шквали швидкістю 15–20 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.

На території Закарпаття та Прикарпаття прогнозуються значні дощі.

У зв’язку з цим синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Як відомо, на більшій частині території України 8 липня очікується спекотна погода.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик дав прогноз на літо 2025 року.

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