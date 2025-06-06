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06 июня 2025, 03:25

В Украине подорожали новостройки: сколько теперь стоит купить собственное жилье

06 июня 2025, 03:25
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Иллюстративное фото
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В Украине продолжают расти цены на новые дома. Подешевело такое жилье только в одном регионе

Об этом сообщает 3m2, передает RegioNews.

В Украине в мае фиксируется рост цен на первичном рынке недвижимости. Наибольшее удорожание в Черниговской и Житомирской областях (на 8%), а также в Киевской области (на 6%). Уменьшилась стоимость только в Кировоградской области (около 5%).

Цены на новостройки в Украине изменились следующим образом:

Самые дешевые новостройки в регионах прифронтовых. Это Запорожская, Сумская и Николаевская область. При этом понижение спроса фиксируют в Сумской и Днепропетровской областях. Рост спроса фиксируется в Тернопольской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области активизировался рынок жилищных предложений. В то же время в столице отток покупателей из-за нехватки готового или почти готового жилья. При этом, несмотря на рост спроса со стороны переселенцев и дефицит нового жилья, цены будут расти. Подорожание на недвижимость ожидается в пределах 5-10%.

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