Фото: Хортинская районная адміністрация

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Хортинском районе приступили к демонтажу конструкций игровой площадки. Эти работы проходят в парке Героев Национальной гвардии Украины. Скоро там будут новые спортивные и детские инклюзивные площадки.

В районной администрации отметили, что инклюзивные площадки являются просторами для равных возможностей, чтобы каждый мог развиваться и являться частью сообщества. Строительство уже продолжается, однако о сроках окончания работ еще ничего не известно.

Напомним, что по опросу ОО "Экосенс", 35% жителей посещают парки и скверы города несколько раз в неделю. Еще 31,6% посещают такие места несколько раз в месяц. При этом если условия улучшатся, то 80% опрошенных хотели бы посещать парки каждый день. 58% респондентов считают, что наличие инклюзивности в парках очень важно.