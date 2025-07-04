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04 июля 2025, 03:35

В Запорожье начали обустраивать инклюзивные площадки в одном из парков

04 июля 2025, 03:35
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Фото: Хортинская районная адміністрация
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В Запорожье появится новая инклюзивная площадка. Уже начали заниматься сносом старых конструкций

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Хортинском районе приступили к демонтажу конструкций игровой площадки. Эти работы проходят в парке Героев Национальной гвардии Украины. Скоро там будут новые спортивные и детские инклюзивные площадки.

В районной администрации отметили, что инклюзивные площадки являются просторами для равных возможностей, чтобы каждый мог развиваться и являться частью сообщества. Строительство уже продолжается, однако о сроках окончания работ еще ничего не известно.

Напомним, что по опросу ОО "Экосенс", 35% жителей посещают парки и скверы города несколько раз в неделю. Еще 31,6% посещают такие места несколько раз в месяц. При этом если условия улучшатся, то 80% опрошенных хотели бы посещать парки каждый день. 58% респондентов считают, что наличие инклюзивности в парках очень важно.

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строительство дети инклюзивность Запорожье
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