Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье осенью откроет дверь еще одна подземная школа. Там смогут учиться около тысячи детей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожье продолжается строительство противорадиационного укрытия для учащихся Днепровского района. Ожидается, что "подземная школа" примет учащихся уже осенью этого года. Заведение рассчитано на одновременное пребывание там 500 учащихся. Учиться смогут около 1000 детей.

Сейчас уже обустроили нижнюю плиту из монолитного железобетона толщиной 800 мм. Также возводят армокаркасы стен укрытия. Скоро строители начнут бетонирование.

По словам главы Запорожской ОВА, в Запорожье уже есть девять "подземных школ". Еще 14 противорадиационных укрытий находятся на стадии строительства. Для двух учебных заведений определяют подрядчика.

Напомним, ранее на Днепропетровщине заработал первый в Украине мобильный детский сад. Цель проекта – обеспечить для детей комфортную и безопасную среду для развития даже во время войны. Первой локацией стала комната в школе Сурско-Литовской общины, одновременно являющейся защищенным укрытием.