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Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб киевский полицейский

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В столице провели церемонию прощания с Николаем Гришковым - бойцом стрелкового полка полиции, который погиб 2 июля 2025 года вблизи Торецка Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны российских войск. Во время выполнения служебного задания 38-летний полицейский получил смертельные ранения.

Николай Гришков родом из Черниговщины. С 2007 года он жил и работал в Киеве, где более десяти лет служил в полиции метрополитена. В 2024 году присоединился к полку полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киеве. Вместе с собратьями он выполнял задачи на передовой, защищая государство.

Похоронили полицейского на родине – в Черниговской области. Провести Николая в последний путь собрались родственники, коллеги, боевые товарищи и жители громады. В памяти побратимов он останется как верный присяге защитник, до последнего исполнявший свой долг.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области простились с 35-летним матросом, погибшим в Донецкой области.