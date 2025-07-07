Командиру севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным грозит пожизненное заключение

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Правоохранители завершили расследование в отношении командира севастопольского «Беркута» и трех его подчиненных за убийства майдановцев и содействие оккупации Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что в феврале 2014 года, по указанию высшего руководства государства, в Киев были взысканы подразделения МВД со всей страны, включая севастопольский "Беркут". Их задачей было подавление мирных протестов, направленных на поддержку евроинтеграции Украины.

"Сотрудникам "Беркута" было выдано гладкоствольное огнестрельное оружие – ружья ФОРТ-500 – и запрещены патроны со свинцовой картечью. Оружие было применено против протестующих на улице Институтской в Киеве. Из-за этого погибли 3 человека, 8 получили тяжкие телесные повреждения, 31 – средней тяжести, 66 – легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Эксправохранители сбежали с оружием в временно оккупированный Севастополь, где перешли на сторону врага и активно содействовали оккупации Крыма.

В связи с тем, что подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории, предварительное расследование проводилось заочно. За совершенные преступления им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, суд закрыл дело против командира харьковского "Беркута" Владислава Лукаша.