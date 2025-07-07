За неделю пограничники ликвидировали около 200 окупантов и уничтожили более 150 единиц вражеской техники

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Украинские пограничники отчитались о результатах боевой работы через неделю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В течение недели, с 30 июня по 06 июля 2025 года, бойцы Государственной пограничной службы уничтожили 183 захватчика, 288 ранили.

"Пограничники подвели 2 танка, 5 ББА, 2 МТ-ЛБ, 1 САУ, 141 транспортных средств врага, 5 маломерных плавсредств. Уничтожили 11 орудий, 6 минометов, 81 средство связи и видеонаблюдения, 1 комплекс видеонаблюдения, 7 средств РЭБ (РЭР)", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие ликвидировали 571 укрытие и позиции личного состава оккупантов и обезвредили 523 враждебных БпЛА.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают россиян в Северо-Слобожанском направлении.