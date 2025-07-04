Пограничники показали, как уничтожают россиян на Северо-Слобожанском направлении

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Только за минувшие сутки операторы FPV-дронов успешно обнаружили и уничтожили два вражеских укрытия, три антенны связи, а также одно транспортное средство.

Напомним, в Сумской области пограничники сорвали вражеский штурм и уничтожили бронемашину россиян.