Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: скольких оккупантов ликвидировали за сутки
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 180 российских захватчиков, десятки артсистем и сотни вражеских БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 026 440 солдат.
Напомним, в 2025 году потери российской армии составили более 230 тысяч солдат.
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