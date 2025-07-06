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06 июля 2025, 13:44

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: скольких оккупантов ликвидировали за сутки

06 июля 2025, 13:44
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 180 российских захватчиков, десятки артсистем и сотни вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 026 440 солдат.

Напомним, в 2025 году потери российской армии составили более 230 тысяч солдат.

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РФ война оккупанты ВСУ Генштаб потери россиян
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