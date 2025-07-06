Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: скольких оккупантов ликвидировали за сутки

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 180 российских захватчиков, десятки артсистем и сотни вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 026 440 солдат.