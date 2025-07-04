ВСУ ударили по российскому предприятию, которое производило боевые части для "шахедов"

фото: Генштаб ВСУ

В пятницу, 4 июля, было поражено российское предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед"

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

Отмечается, что целью стал объект АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в городе Сергеев Посад, специализировавшийся, в частности, на производстве термобарических боевых частей для дронов-камикадзе типа Shahed. Это предприятие является ключевым звеном в обеспечении России средствами воздушного террора.

После удара зафиксирован масштабный пожар и детонация на территории объекта. Успешное поражение цели подтверждено. Результаты оцениваются, идет уточнение масштабов убытков.

Силы обороны Украины отмечают, что такие действия являются частью системной кампании по снижению способности РФ наносить воздушные удары и сдерживание агрессора.

Напомним, недавно Украина атаковала российский НПЗ в Саратовской области . РФ использует этот НПЗ для обеспечения горюче-смазочными материалами своих подразделений, задействованных в войне против Украины.