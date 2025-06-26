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26 июня 2025, 06:00

В Украине подорожали яйца и масло: какие теперь цены

26 июня 2025, 06:00
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Иллюстративное фото
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В Украине выросла стоимость яиц и растительного масла. В разных сетях сменили ценники

Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.

На украинском рынке в июне подорожали подсолнечное масло и куриные яйца. В частности, масло торговой марки Олейна в среднем стоит 82 гривны (в прошлом месяце 80,65 гривны). Подсолнечное масло Щедрый Дар остается со стабильным ценником 80,66 гривны.

Сеть Auchan продает масло Олейна по 83,10 гривны, тогда как Novus предлагает тот же продукт за 81,99 гривны. При этом у Metro средние цены 81,50 и 81,40 гривны соответственно. При этом масло Щедрый Дар в разных торговых точках варьируется от 79,20 гривны в Metro до 81,99 гривны в Novus.

Что касается яиц, то десяток первой категории торговой марки Наседка стоит в среднем 67,90 гривны. В мае средняя стоимость была 66,57 грн.

При этом Auchan предлагает яйца наседки по 67,90 гривны за десяток. В то же время, яйца марки Ясенсвит можно купить за 71,40 гривны, у Novus за 70,99 гривны, а в Megamarket за 78,20 гривны (цена за десяток).

Напомним, ранее в Украине подорожала рыба. В частности, это касается свежемороженой скумбрии. Ее стоимость выросла до 224,05 гривны за килограмм. Для сравнения, в мае это было 197,18 грн.

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