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18 июня 2025, 23:45

В Украине подорожало мясо: сколько теперь придется платить за говядину и курятину

18 июня 2025, 23:45
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Иллюстративное фото
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В Украине снова изменились цены на мясо. В частности, подорожала курятина, считающаяся самым популярным видом мяса среди украинцев.

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В июне в Украине подорожало мясо. В частности, говядина выросла в цене на 6% в месяц — до 336 гривен за килограмм. Это на 20% больше, если сравнивать с прошлым годом.

Подорожала также курятина: на 11% выше в цене филе – до 222 гривен за килограмм (на 39% за год), бедро – на 28%, до 154 гривен за килограмм (на 39% за год), а тушка – на 25%, до 110 гривен за килограмм (на 42% за год).

Цены на свиную ошейку остались стабильными: средняя стоимость составляет 330 гривен за килограмм. Однако, если сравнивать с прошлым годом, то и здесь фиксируют подорожание на 31%.

Такие изменения цен специалисты объясняют тем, что подорожали корма. Что касается говядины, то в этом случае важным фактором является ограниченное предложение на рынке.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании рыбы в Украине. Цена свежемороженой скумбрии выросла до 224,05 гривны за килограмм. Для сравнения, в мае это было 197,18 грн. То есть за месяц скумбрия подорожала на 9%.

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