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04 июля 2025, 15:43

Мониторы сообщают о раннем запуске БПЛА с нескольких точек РФ

04 июля 2025, 15:43
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фото: иллюстративное
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Необычно ранний запуск дронов и изменения в работе аэродромов могут свидетельствовать о подготовке РФ к ночной атаке

Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Около 15:00 российские войска уже приступили к воздушной активности. По сообщениям мониторинговых каналов, зафиксированы запуски беспилотников по меньшей мере из трех разных точек. Эксперты отмечают: такие действия нетипичны для этого времени суток и могут свидетельствовать о подготовке к более масштабной атаке.

Кроме того, аналитики сообщают о подозрительных изменениях в работе вражеских аэродромов. В частности, заметно удлинение так называемых графиковых окон для взлета – теперь они охватывают период до позднего утра следующего дня. Такие индикаторы часто указывают на планировку запуска самолетов в ночное время.

Специалисты призывают граждан не терять бдительность и тщательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, комбинированный удар по Украине: ПВО сбило ракеты и более 450 российских дронов.

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