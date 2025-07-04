Военные капелланы ГУР издали Молитвенник украинского разведчика

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Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

Руководитель капелланской службы отец Константин Холодов передал первые три экземпляра начальнику ГУР Кириллу Буданову, бригадному генералу с позывным "Философ" и командиру 10-го отдельного отряда спецназначения имени генерал-майора Максима Шаповала.

"Мы боремся с врагом, который стремится отравить наши души и сломить нашу веру. Защита духовного покоя воинов - это защита каждого из нас", - подчеркнул отец Холодов.

Сборник создан по благословению Предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания.

В него вошли более 60 молитв, укрепляющих моральный дух, внутреннее равновесие и духовную выносливость украинских воинов.

Центральной стала "Молитва украинского разведчика" - обращение к Богу с просьбой о силе, выдержке, мудрости и защите в выполнении боевых задач.

Напомним, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о существенном прогрессе в вопросе бронирования священнослужителей от мобилизации.