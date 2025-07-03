Силы обороны атаковали позиции россиян на Курщине
Пилоты боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по россиянам на Курском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что наши дронщики поразили:
- одну единицу бронетехники;
- три транспортных средства;
- позицию минометчиков;
- место взлета и управления вражескими дронами;
- 3 блиндажа и 5 укрытий врага;
- ликвидировали семерых вражеских бойцов.
"Меткость, эффективность и постоянная боевая готовность операторов БПлА подразделения РУБпАК "Прайм" — надежный щит Украины!", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях воины 6-го полка ССО "Рейнджер" уничтожили группу оккупантов на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении.
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