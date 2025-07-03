11:41  03 июля
Момент попадания дрона по ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор
08:22  03 июля
На Львовщине супруги пенсионеров устроили наркобизнес у себя дома
06:10  03 июля
На Прикарпатье туристы заблудились в горах
UA | RU
UA | RU
03 июля 2025, 14:21

Стало известно, кто внес большую часть залога за Чернышева

03 июля 2025, 14:21
Читайте також українською мовою
Фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

Народный депутат рассказал, как может быть связано с Чернышевым лицо, которое внесло крупную сумму залога. Оказалось, что "связь" может вести к одному из фигурантов дела о коррупции

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Ярослав Железняк отметил, что OSINT команда немного поискала информацию о том, кто такая Дарья Федя, которая внесла 44 миллиона залога за Алексея Чернышева. Депутат подчеркнул, что он не утверждает это как факт, однако можно предположить, "откуда такая инициатива взялась". Железняк отметил:

  • Бедя Дарья Суреновна – она (ранее) Дружченко Дарья Суреновна;
  • Является соучредителем ОО "ВЛАДЕТЕЛЬ";
  • Другой соучредитель – Тицкая Светлана Николаевна;
  • Она была (в 2009) директором Кредитного Союза "КС ВЛАДЕТЕЛЬ";
  • Сменила на этой позиции господина Максима Романовича Горбатюка, еще одного фигуранта этой схемы и экс-советник Министра развития общин и территорий.
Фото: Ярослав Железняк

Напомним, недавно министр национального единства Алексей Чернышев получил подозрение по делу о коррупции в Минрегионе. Правоохранители разоблачили масштабную схему с недвижимостью, которую бывшие топ-чиновники реализовали, когда он возглавлял ведомство.

Суд избрал меру пресечения Чернышеву в виде залога в размере 120 миллионов гривен. 2 июля стало известно, что залог при министре был внесен в полном объеме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Алексей Чернышев коррупция
Стало известно, почему Зеленский именно сейчас забрал гражданство у главы УПЦ МП Онуфрия
02 июля 2025, 21:49
Залог за Алексея Чернышова внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие
02 июля 2025, 21:35
Коррупционный скандал: Чернышева не отстранили от должности, поскольку за него вступился Шмигаль
02 июля 2025, 12:41
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Восхваляли врага и сдавали позиции ВСУ: СБУ задержала 14 пророссийских агитаторов
03 июля 2025, 14:41
Пограничники предупредили об ограничении движения в одном из пунктов пропуска в Закарпатской области
03 июля 2025, 14:33
В Полтаве во время тревоги было закрыто укрытие в центре города
03 июля 2025, 14:27
500 кг наркотиков и 20 миллионов ежемесячно: в Украине ликвидировали наркогруппировку "Краснобаловские"
03 июля 2025, 14:25
В Винницкой области пограничники с помощью дрона задержали двух нарушителей
03 июля 2025, 14:16
На Криворожье будут судить чиновника за хищение более 3 млн грн на ремонте моста
03 июля 2025, 14:10
В Харькове полиция изъяла малыша из опасных условий проживания
03 июля 2025, 13:56
Последствия удара по Полтаве: разрушены многоквартирные дома и образовательные учреждения
03 июля 2025, 13:40
В Николаевской области разоблачена схема мошенничества с боевыми деньгами: ущерб государству - 8 млн грн
03 июля 2025, 13:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »