Фото: Суспільне

Народный депутат рассказал, как может быть связано с Чернышевым лицо, которое внесло крупную сумму залога. Оказалось, что "связь" может вести к одному из фигурантов дела о коррупции

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Ярослав Железняк отметил, что OSINT команда немного поискала информацию о том, кто такая Дарья Федя, которая внесла 44 миллиона залога за Алексея Чернышева. Депутат подчеркнул, что он не утверждает это как факт, однако можно предположить, "откуда такая инициатива взялась". Железняк отметил:

Бедя Дарья Суреновна – она (ранее) Дружченко Дарья Суреновна;

Является соучредителем ОО "ВЛАДЕТЕЛЬ";

Другой соучредитель – Тицкая Светлана Николаевна;

Она была (в 2009) директором Кредитного Союза "КС ВЛАДЕТЕЛЬ";

Сменила на этой позиции господина Максима Романовича Горбатюка, еще одного фигуранта этой схемы и экс-советник Министра развития общин и территорий.

Фото: Ярослав Железняк

Напомним, недавно министр национального единства Алексей Чернышев получил подозрение по делу о коррупции в Минрегионе. Правоохранители разоблачили масштабную схему с недвижимостью, которую бывшие топ-чиновники реализовали, когда он возглавлял ведомство.

Суд избрал меру пресечения Чернышеву в виде залога в размере 120 миллионов гривен. 2 июля стало известно, что залог при министре был внесен в полном объеме.