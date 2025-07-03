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03 липня 2025, 14:21

Стало відомо, хто вніс велику частину застави за Чернишова

03 липня 2025, 14:21
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Фото: Суспільне
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Народний депутат розповів, як може бути пов'язана з Чернишовим особа, яка внесла крупну суму застави. Виявилось, що "зв'язок" може вести до одного з фігуранта справи про корупцію

Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Ярослав Железняк зазначив, що OSINT команда трохи пошукала інформації про те, хто така Дарія Федя, яка внесла 44 мільйони застави за Олексія Чернишова. Депутат підкреслив, що він не стверджує це, як факт, проте можна припустити, "звідки така ініціатива взялась". Железняк зазначив:

  • Бедя Дарья Суреновна - вона (раніше) Дружченко Дарія Суренівна;
  • Є співзасновником ГО "ВОЛОДАР";
  • Інший співзасновник- Тіцька Світлана Миколаївна;
  • Вона була (у 2009) директором Кредитної Спілки "КС ВОЛОДАР";
  • Змінила на цій позиції пана Максима Романовича Горбатюка, ще одного фігурант цієї схеми та екс-радник Міністра розвитку громад та територій.
Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, нещодавно міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру по справі щодо корупції в Мінрегіоні. Правоохоронці викрили масштабну схему з нерухомістю, яку колишні топчиновники реалізували, коли він очолював відомство.

Суд обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень. 2 липня стало відомо, що заставу за міністра внесли у повному обсязі.

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