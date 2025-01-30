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30 января 2025, 12:09

Сколько средств государство выделяет на поддержку ветеранов в 2025 году: названа цифра

30 января 2025, 12:09
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иллюстрация: neotone
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В 2025 году государство будет развивать имеющиеся ветеранские программы и внедрять новые – нардеп Елена Шуляк

Более 10,5 млрд грн государство планирует направить в этом году на поддержку ветеранов. Будут развиваться как существующие ветеранские программы, так и внедряться новые, заявляет глава партии "Слуга Народа" и нардеп Елена Шуляк.

"Один из главных приоритетов Президента Украины Владимира Зеленского – достойно чествовать подвиг и храбрость наших ветеранов, создавать им широкое поле возможностей – для создания бизнеса, для поиска работы, для создания семьи и в целом для полной адаптации. Все это и предполагает новая политика Героев, над внедрением которой уже работает правительство, парламент, региональная и местная власть и наша партия "Слуга Народа". Именно поэтому в 2025 году государство уже запланировало не просто продолжать существующие ветеранские программы, но и создавать новые, чтобы уделить значительное внимание и выразить уважение к каждому защитнику и защитнице", – заявляет Елена Шуляк.

Так, например, команда власти стабильно работает над тем, чтобы упростить ветеранам и военным любую бумажную волокиту. Для этого государство цифровизирует и переносит в смартфон ряд процессов, касающихся, например, составления рапортов, оформления справок и денежной помощи, что еще недавно требовало длительных походов по различным учреждениям и заполнения груды бумаг.

Упростить этот процесс, как говорит Елена Шуляк, помогают новое военное приложение "Армия+" и "Дия", в котором военные и ветераны вскоре смогут получить 12 специализированных услуг: статус лица с инвалидностью в результате войны; денежную помощь при инвалидности, социальные услуги, льготы по оплате коммунальных услуг и т.д.

Не менее важно, отмечает нардеп, позволить ветеранам создавать или развивать свой бизнес. И в этом им помогает программа "Власна справа" – по ней ветераны и ветеранки, их жены или мужья могут получить до 1 млн грн от государства. В настоящее время в целом инвестировано уже в пределах 550 млн грн.

Это, по словам Елена Шуляк, только часть того, что делает государство. В прошлом году, например, также более 4,6 тыс. защитников получили собственное жилье по разным государственным программам, была расширена программа бесплатного протезирования, тысячам военных и ветеранов предоставили бесплатное зубопротезирование и зуболечение.

"А уже в этом году государство планирует запустить первые ветеранские пространства на уровне районов, в сфере медицины – индивидуальные планы обследования и лечения, скрининги хронических заболеваний, запланированное расширение психологической поддержки, создание амбулаторных реабилитационных отделений для ветеранов в каждой громаде и ряд других проектов, которые помогут ветеранам и ветеранкам найти себя после войны. С этого года также будет предоставляться 1500 грн в квартал, которую ветераны могут использовать для физической активности в спортклубах", – резюмирует Елена Шуляк.

Ранее, напомним, она заявляла, что несколько сотен партийцев и представителей актива политсилы со всей страны в настоящее время защищают Украину в рядах Сил обороны. И, к сожалению, в команде "Слуги Народа" на фронте есть потери.

Елена Шуляк ветераны поддержка деньги Дія Армия+
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