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01 июля 2025, 13:42

Транзит российской нефти через Украину должен быть немедленно прекращен, – представители ОО

01 июля 2025, 13:42
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Общественная организация "Защита Государства" выступила с публичным обращением к украинским парламентариям и обществу, требуя немедленного прекращения транзита российской нефти по территории Украины

Об этом сообщает RegioNews.

Активисты отмечают, ежедневно через украинский участок нефтепровода "Дружба" в Европу транспортируется более 250 тысяч баррелей нефти из России, что только в 2024 году принесло агрессору более 6 миллиардов долларов дохода — средств, которые впоследствии направляются на финансирование войны против Украины.

"Несмотря на полномасштабную войну, труба "Дружба" до сих пор качает российскую нефть в Венгрию и Словакию. И при этом правительства этих стран — открыто антиукраинские, блокируют санкции против РФ и выступают против вступления Украины в НАТО и ЕС", — говорится в заявлении.

ГО обвиняет украинское правительство в бездействии и соучастии, ведь, по мнению организации, допуск к сохранению транзита нефти является политическим и моральным преступлением, прямо угрожающим жизни украинцев.

В контексте возможного обновления состава Кабмина "Защита Государства" призывает депутатов не голосовать за новое правительство, если оно не предоставит четких публичных гарантий по прекращению транзита российской нефти.

"Это - не вопрос рейтинга, дипломатии или денег. Это - вопрос ответственности перед украинцами. Вопрос жизни. Чести. Победы", - заявили в организации.

Нефтяной трубопровод "Дружба": что известно

"Дружба" - один из крупнейших в мире нефтепроводов, обеспечивающий поставки российской нефти в страны Европы. Его протяженность составляет примерно 4,000 км, и он проходит через территории России, Беларуси, Украины, Польши, Словакии, Чехии, Венгрии и других государств.

Построенный в 1960-х годах, трубопровод имеет несколько ветвей, разветвляющихся для доставки нефти в разные страны. Украинская часть трубопровода является важным звеном в транзите энергоресурсов из России в Европу.

Согласно данным, в 2024 году Украина транспортировала около 11,36 миллиона тонн российской нефти через южную ветку этого нефтепровода, что является наименьшим объемом с 2014 года.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что давление на Россию должно быть усилено не только финансовой и материальной поддержкой Украины, но и более жесткими санкциями.

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Кабмин Россия санкции Украина война нефть транзит нефтепровод труба
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