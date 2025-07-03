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Віктор Таран політолог info@regionews.ua
03 липня 2025, 09:20

Уряд має визначитись: захист українців чи підігрування ворогам, – Віктор Таран закликав зупинити нафтопровід "Дружба"

03 липня 2025, 09:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Депутати і урядовці, перш ніж вирішувати кадрові питання у новому уряді, повинні зупинити транзит російської нафти територією України, припинити збагачувати наших ворогів та вбивати українців

Про це заявив політичний експерт Віктор Таран, передає RegioNews.

За його словами, "щодня через Україну нафтопроводом "Дружба" йде понад 250 000 барелів російської нафти. Це майже $6 мільярдів на рік, які дозволяють росіянам виробляти ракети, дрони, танки. Виробляти зброю, якою вони потім вбивають військових та нищать мирні міста".

"Дуже хотілося б почути від уряду відповіді на такі питання: Чому ми і далі годуємо агресорів? Що це за "Дружба" така, яка побудована на збагачені наших ворогів і смерті українців? Коли транзит російської нафти буде зупинений?", - запитує Таран.

Експерт звертає увагу на те, що нафта "йде до Угорщини та Словаччини. Саме так, до країн, які є найбільшими нашими антагоністами у ЄС. Ось такий парадокс, за дешеву нафту Орбан та Фіцо стали посіпаками Путлєра. Продавшись за дешеву нафту, однієї рукою Угорщина та Словаччина продовжують блокувати європейські санкції проти росії, а іншою дають росії заробляти. І вони не просто заблокували 18 пакет санкцій проти росії. Вони ще й заблокували інтеграцію України до ЄС".

За словами Тарана, український уряд все це бачить, проте продовжує підігравати цьому "любовному трикутнику затятих ворогів України". Тому депутати і урядовці мають обрати – або честь і захист українців, або нафта і підігрування ворогам. А поки цього не станеться, всі інші питання, включаючи кадрові за новий уряд, можуть почекати.

На тлі можливих кадрових рішень у виконавчій владі громадські активісти закликали всі парламентські фракції не голосувати за новий склад Кабінету Міністрів, якщо серед першочергових пунктів урядової програми не буде обіцянки зупинити транзит через "Дружбу".

Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" виступила із публічним зверненням до українських парламентарів і суспільства, вимагаючи негайного припинення транзиту російської нафти територією України.

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