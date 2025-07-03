Уряд має визначитись: захист українців чи підігрування ворогам, – Віктор Таран закликав зупинити нафтопровід "Дружба"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це заявив політичний експерт Віктор Таран, передає RegioNews.

За його словами, "щодня через Україну нафтопроводом "Дружба" йде понад 250 000 барелів російської нафти. Це майже $6 мільярдів на рік, які дозволяють росіянам виробляти ракети, дрони, танки. Виробляти зброю, якою вони потім вбивають військових та нищать мирні міста".

"Дуже хотілося б почути від уряду відповіді на такі питання: Чому ми і далі годуємо агресорів? Що це за "Дружба" така, яка побудована на збагачені наших ворогів і смерті українців? Коли транзит російської нафти буде зупинений?", - запитує Таран.

Експерт звертає увагу на те, що нафта "йде до Угорщини та Словаччини. Саме так, до країн, які є найбільшими нашими антагоністами у ЄС. Ось такий парадокс, за дешеву нафту Орбан та Фіцо стали посіпаками Путлєра. Продавшись за дешеву нафту, однієї рукою Угорщина та Словаччина продовжують блокувати європейські санкції проти росії, а іншою дають росії заробляти. І вони не просто заблокували 18 пакет санкцій проти росії. Вони ще й заблокували інтеграцію України до ЄС".

За словами Тарана, український уряд все це бачить, проте продовжує підігравати цьому "любовному трикутнику затятих ворогів України". Тому депутати і урядовці мають обрати – або честь і захист українців, або нафта і підігрування ворогам. А поки цього не станеться, всі інші питання, включаючи кадрові за новий уряд, можуть почекати.

На тлі можливих кадрових рішень у виконавчій владі громадські активісти закликали всі парламентські фракції не голосувати за новий склад Кабінету Міністрів, якщо серед першочергових пунктів урядової програми не буде обіцянки зупинити транзит через "Дружбу".