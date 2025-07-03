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В СМИ заявили, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине касалось и того оружия, которое было уже не в США. Стало известно, что именно за оружие было на пути в Украину

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

По данным СМИ, решение администрации американского президента Дональда Трампа о приостановлении некоторой военной помощи Украины касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

По словам инсайдеров в Белом Доме и Конгрессе, там было более двух десятков ракет Patriot PAC-3, более двух десятков систем противовоздушной обороны Stinger, ракет воздух-земля Hellfire и более 90 ракет воздух-воздух AIM.

При этом в Пентагоне заявили, что США полностью не приостанавливает помощь Украине. Кроме того, Трампу предложат варианты продолжения военной поддержки, "соответствующие его цели закончить войну".

Впоследствии в СМИ уточнили, что среди приостановленной помощи было такое оружие: 92 ракеты AIM, 30 ракет Patriot, 8496 единицы 155-мм гаубических снарядов, 142 ракеты AGM-114 Hellfire, 252 ракеты GMLR, 25 ракет Stinger.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на уведомление в СМИ о приостановлении военной помощи от США. По его словам, Украина и США уже обсуждают все детали. Он подчеркнул, что важно защитить наших людей.