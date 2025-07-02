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В СМИ стали появляться новости о приостановлении поставок оружия от США в Украину. По словам Владимира Зеленского, власти уже выясняют все детали

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении 2 июня, передает RegioNews.

Президент Украины заявил, что сейчас на рабочих уровнях Украина и США выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки. В частности, речь идет о компоненте противовоздушной обороны.

"Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей", - говорит президент.

Напомним, в СМИ стали появляться сообщения, что США приостановили поставки оборонной поддержки для Украины. При этом в Министерстве обороны Украины заявили, что официальные сообщения от США не поступали.

При этом накануне пресс-секретарь Белого дома Анна Келли говорила, что США могут приостановить часть поставок ракет ПВО и других боеприпасов. Причина в том, что запасы вооружений на складах в США уменьшились.