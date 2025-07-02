Иллюстративное фото

В Киевской области судили женщину, которая работала на россиян. Она вину признала и раскаялась. По ее словам, она пошла на это только из-за тяжелого финансового положения

Об этом сообщает "Судебный курьер", передает RegioNews.

В Киевской области многодетную мать признали виновной в государственной измене. Ей назначили 15 лет лишения свободы.

Осенью 2024 года женщина в Telegram переписывалась с сотрудником российской разведки. Она передавала ему информацию о военных объектах. На суде она заявила, что искала работу по дополнительному заработку: тогда она выехала на место магазина, сделала фото и отправила заказчику, после чего получила около 600-800 гривен.

Следующей задачей оказался аэродром в городе Васильков Киевской области. Женщина после "уточнений" с "заказчиком" сделала фото и видео, после чего получила на электронный криптокошелек 6 тысяч гривен.

После этого ей поручили наблюдение и фиксацию территориального отделения Службы безопасности Украины в городе Бровары. Женщине приезжала туда, также фотографировала здание СБУ. Впоследствии ей давали задачу провести доразведку и снять место поражения объекта Министерства обороны у железнодорожного вокзала в Киеве.

Для выполнения заданий женщине купили отдельный телефон. Со временем, чтобы скрыть преступления, она сдала телефон в ломбард.

На суде женщина признала свою вину. По ее словам, она пошла на это только для того, чтобы заработать деньги. Женщина является матерью четырех малолетних детей. Мужа у нее нет, он умер перед этими событиями умер вследствие общего заболевания.

Напомним, ранее в Днепре задержали российского агента. Предателем оказался 54-летний монтажник местной строительной компании. Он собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, снабжающих электроэнергией жилые массивы Днепра и Запорожья.