13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
02 июля 2025, 19:45

Зарабатывала на детей: в Киевской области за государственную измену судили многодетную мать-одиночку

02 июля 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Киевской области судили женщину, которая работала на россиян. Она вину признала и раскаялась. По ее словам, она пошла на это только из-за тяжелого финансового положения

Об этом сообщает "Судебный курьер", передает RegioNews.

В Киевской области многодетную мать признали виновной в государственной измене. Ей назначили 15 лет лишения свободы.

Осенью 2024 года женщина в Telegram переписывалась с сотрудником российской разведки. Она передавала ему информацию о военных объектах. На суде она заявила, что искала работу по дополнительному заработку: тогда она выехала на место магазина, сделала фото и отправила заказчику, после чего получила около 600-800 гривен.

Следующей задачей оказался аэродром в городе Васильков Киевской области. Женщина после "уточнений" с "заказчиком" сделала фото и видео, после чего получила на электронный криптокошелек 6 тысяч гривен.

После этого ей поручили наблюдение и фиксацию территориального отделения Службы безопасности Украины в городе Бровары. Женщине приезжала туда, также фотографировала здание СБУ. Впоследствии ей давали задачу провести доразведку и снять место поражения объекта Министерства обороны у железнодорожного вокзала в Киеве.

Для выполнения заданий женщине купили отдельный телефон. Со временем, чтобы скрыть преступления, она сдала телефон в ломбард.

На суде женщина признала свою вину. По ее словам, она пошла на это только для того, чтобы заработать деньги. Женщина является матерью четырех малолетних детей. Мужа у нее нет, он умер перед этими событиями умер вследствие общего заболевания.

Напомним, ранее в Днепре задержали российского агента. Предателем оказался 54-летний монтажник местной строительной компании. Он собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, снабжающих электроэнергией жилые массивы Днепра и Запорожья.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
государственная измена суд Киевская область
За государственную измену приговорили к 15 годам агента ВС РФ из Славянска
01 июля 2025, 16:10
"Возникла симпатия к девушке": в Донецкой области судили мужчину, который передавал медикку из "ДНР" данные об ВСУ
30 июня 2025, 16:47
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
День траура 3 июня на Днепропетровщине: две громады скорбят по погибшим в Гуляйполе
02 июля 2025, 19:33
Оккупанты атаковали Днепропетровщину: ранены 7 человек, среди них - несовершеннолетняя
02 июля 2025, 19:01
В МОН могут отменить военную подготовку для студентов: что планируется
02 июля 2025, 18:53
В Житомире произошел взрыв на заправке: слышно было два мощных взрыва
02 июля 2025, 18:39
Украина потеряла почти 40% трудоспособного населения, - Минсоцполитики
02 июля 2025, 18:22
Онуфрий будет оспаривать указ Зеленского о лишении его гражданства – УПЦ МП
02 июля 2025, 18:10
Правоохранители эвакуировали из Константиновки двух пострадавших после ночного обстрела
02 июля 2025, 18:03
В Украину 3 июля придет настоящая летняя жара
02 июля 2025, 17:55
Стало известно, сколько украинских военнопленных казнили россияне
02 июля 2025, 17:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »