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27 июня 2025, 20:44

СБУ и ВСУ уничтожили два российских СУ-34: военные раскрыли подробности

27 июня 2025, 20:44
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Фото из открытых источников
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Украинские военные уничтожили два российских истребителя. Речь идет об атаке на аэродром Мариновка на территории РФ.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

СБУ и ССО ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Известно, что еще два самолета были повреждены.

Это произошло в рамках общей специальной спецоперации. Многофункциональные истребители Су-34 россияне используют на линии фронта для бомбардировок. В частности, именно с этих самолетов они сбрасывают управляемые авиабомбы.

Уничтожили российские самолеты дальнобойными дронами. В результате атаки произошел пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Отмечается, что там россияне готовят самолеты к полетам, а также их ремонтируют.

"Совместно с собратьями продолжаем работу над ослаблением авиационной составляющей армии РФ. Военные аэродромы и самолеты в глубоком тылу врага абсолютно законной целью для Украины", - пишут в СБУ.

Напомним, 12 июня Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по технопарку "Резонит" в населенном пункте Зубово Московской области. В результате атаки зафиксировали взрывы на территории российского завода, на котором производятся печатные платы и электроники.

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