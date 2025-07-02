ВСУ вооружили новыми ударными дронами на оптоволокне

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный летательный аппарат "РОННИ-13" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Дрон "РОННИ-13" имеет оптоволоконное управление.

"У этих "боевых птичек" есть прочная легкая рама, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, позволяющие нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния", — заявили в Минобороны.

По данным ведомства, коптеры "РОННИ-13" могут оснащаться разными типами камер, позволяющими выполнять задания днем или в ночное время суток.

Напомним, ранее парк воздушных камикадзе ВСУ пополнил новый FPV-комплекс "Световод".