ВСУ вооружили новыми ударными дронами на оптоволокне
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный летательный аппарат "РОННИ-13" украинского производства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Дрон "РОННИ-13" имеет оптоволоконное управление.
"У этих "боевых птичек" есть прочная легкая рама, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, позволяющие нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния", — заявили в Минобороны.
По данным ведомства, коптеры "РОННИ-13" могут оснащаться разными типами камер, позволяющими выполнять задания днем или в ночное время суток.
Напомним, ранее парк воздушных камикадзе ВСУ пополнил новый FPV-комплекс "Световод".
Также Силы обороны получили на вооружение гексакоптер-бомбардировщик "Волыняка".