Россия запустила по Украине ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 2 июля РФ выпустила по Украине четыре ракеты, а также 114 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 79 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Также РФ ударила четырьмя зенитными управляемыми ракетами "С-300" из Курской области.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 79 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 39 — локационно потеряно/подавлено РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в 14 локациях, падение сбитых дронов обнаружили на двух локациях.