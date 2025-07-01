Морпех, которому приписывали легендарную фразу про российский корабль, уволился из ВСУ

фото: Facebook/Рома Грибов

Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Грибова, решение уволиться было вынужденным:

"Я не хотел идти, но так сложились обстоятельства. С 2018 года и до этого момента я был действительно верен всегда… Но всегда есть "но"", - написал он, пообещав впоследствии объяснить детали.

Он призвал украинцев не поддаваться внутренним провокациям и помнить, что главный враг — внешний: "У нас есть только один враг, которого кроме нас никто не будет сдерживать и изрядно давать отпор".

Грибов заверил, что будет оставаться полезным в тылу: "Теперь я свободен и открыт для всех 24/7. Пока могу помогать собратьям и тем, кому могу - я это буду делать".

Напомним, фраза "русский военный корабль, иди на…" стала символом украинского сопротивления после начала полномасштабного вторжения России. Ее произнесли защитники острова Змеиный в феврале 2022 года в ответ на требование сдаться со стороны экипажа крейсера "Москва".

После этого фраза стала вирусной, вдохновив создание плакатов, песен и памятных марок. Сначала авторство высказывания приписывали Роману Грибову, находившемуся тогда в плену. Впоследствии стало известно, что настоящим автором является один из пограничников.

В Госпогранслужбе отмечали, что не уточняли авторство, чтобы не подвергать военных в плену опасности.