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20 мая 2025, 11:28

Миссия МВФ в Киеве: стартовал новый этап переговоров

20 мая 2025, 11:28
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фото: из открытых источников
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Миссия Международного валютного фонда начала работу в Киеве. Ее цель – пересмотр Программы расширенного финансирования, запущенной осенью 2023 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины 8-го пересмотра", — говорится в заявлении.

Тем временем в Нацбанке сообщили, что вчера состоялась учредительная встреча с участием команд НБУ, Минфина и МВФ в дистанционном формате.

Глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко и руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей обсудили прогресс по программе и повестку дня.

По данным регулятора, ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут планы по мобилизации внутренних доходов, обеспечению долговой устойчивости и продолжению структурных реформ в финансовом секторе.

Напомним, 7-й пересмотр программы был завершен в конце марта 2025 года. В государственный бюджет Украины поступило почти 400 млн долларов очередного транша Международного валютного фонда.

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