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21 мая 2025, 13:48

ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против РФ, – Писториус

21 мая 2025, 13:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что давление на Россию должно быть усилено не только финансовой и материальной поддержкой Украины, но и более жесткими санкциями

Об этом министр заявил в эфире немецкого радио Deutschlandfunk, передает RegioNews.

Писториус назвал принятый 17-й пакет санкций Евросоюза шагом в правильном направлении, однако призвал не переоценивать его влияние. По его словам, ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, но дополнительное давление должно также поступать со стороны США.

"Хотя 17-й пакет санкций, который был принят сейчас, имеет определенный эффект, его не следует переоценивать", – отметил министр, добавив, что нужны более решительные действия против Москвы.

Напомним, Британия и ЕС ввели мощные санкции против РФ, а именно против "теневого флота". Ограничения коснулись более 50% судов, перевозящих нефть из РФ.

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