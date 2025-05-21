ЕС уже готовит 18-й пакет санкций против РФ, – Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что давление на Россию должно быть усилено не только финансовой и материальной поддержкой Украины, но и более жесткими санкциями
Об этом министр заявил в эфире немецкого радио Deutschlandfunk, передает RegioNews.
Писториус назвал принятый 17-й пакет санкций Евросоюза шагом в правильном направлении, однако призвал не переоценивать его влияние. По его словам, ЕС уже работает над 18-м пакетом санкций, но дополнительное давление должно также поступать со стороны США.
"Хотя 17-й пакет санкций, который был принят сейчас, имеет определенный эффект, его не следует переоценивать", – отметил министр, добавив, что нужны более решительные действия против Москвы.
Напомним, Британия и ЕС ввели мощные санкции против РФ, а именно против "теневого флота". Ограничения коснулись более 50% судов, перевозящих нефть из РФ.