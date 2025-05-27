13:27  27 мая
В Киеве мужчина украл у любимой 300 тыс. грн и сбежал в Одессу
10:27  27 мая
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
05:05  27 мая
На Киевщине во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
27 мая 2025, 13:22

Судья из Кропивницкого может сесть на 3 года за мошенничество

27 мая 2025, 13:22
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими завершили досудебное расследование в отношении судьи одного из районных судов Кропивницкого, разоблаченного на мошенничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Судья заверил знакомого коммерсанта, что имеет дружеские связи со своим коллегой из местного окружного административного суда и может договориться о положительном решении по его делу. Свои "услуги" он оценил в 2000 долларов США.

На самом деле судья-злоумышленник не договаривался с коллегой из окружного админсуда, а просто дождавшись положительного решения, попросил заплатить "за услугу".

Коррупционер был задержан на "горячем" при получении всей суммы.

Судья обвиняется в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины) и теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области будут судить работников банка, похитивших почти 10 млн грн со счетов клиентов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР судья Кропивницкий коррупция Кировоградская область мошенничество
В Кировоградской области мужчина незаконно наловил рыбы более чем на 500 тыс. грн
27 мая 2025, 10:42
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчины
27 мая 2025, 10:27
В Кировоградской области утонул рыбак: его пытался спасти товарищ
22 мая 2025, 15:46
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
Получал "товар" из терапии: в Киевской области разоблачили наркоторговца
27 мая 2025, 14:45
20-летний житель Тернопольщины может сесть на 12 лет за шантаж бывшей девушки
27 мая 2025, 14:39
ВСУ получили на вооружение тяжелый бомбер "Белый волк"
27 мая 2025, 14:30
Булинг в школах: количество жалоб к омбудсману возросло почти втрое
27 мая 2025, 14:10
Единственным лекарством на "русский мир" является развитие украинского мира, - эксперт
27 мая 2025, 14:06
Трагедия на Черниговщине: из реки получили тело 15-летнего парня
27 мая 2025, 13:55
В Тернопольской области ссора между мужчинами переросла в резню
27 мая 2025, 13:45
В Херсоне россияне сбросили взрывчатку на авто коммунальщиков: шесть раненых
27 мая 2025, 13:37
В Тернополе грузовик насмерть переехал женщину
27 мая 2025, 13:33
В Киеве мужчина украл у любимой 300 тыс. грн и сбежал в Одессу
27 мая 2025, 13:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »