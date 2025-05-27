Судья из Кропивницкого может сесть на 3 года за мошенничество

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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими завершили досудебное расследование в отношении судьи одного из районных судов Кропивницкого, разоблаченного на мошенничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Судья заверил знакомого коммерсанта, что имеет дружеские связи со своим коллегой из местного окружного административного суда и может договориться о положительном решении по его делу. Свои "услуги" он оценил в 2000 долларов США.

На самом деле судья-злоумышленник не договаривался с коллегой из окружного админсуда, а просто дождавшись положительного решения, попросил заплатить "за услугу".

Коррупционер был задержан на "горячем" при получении всей суммы.

Судья обвиняется в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 УК Украины) и теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области будут судить работников банка, похитивших почти 10 млн грн со счетов клиентов.