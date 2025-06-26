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26 июня 2025, 14:18

За $4 000 - в Словакию: в Закарпатье будут судить правоохранителя за переправку уклониста

26 июня 2025, 14:18
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скриншот из видео ДБР
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Полицейского из Закарпатья обвиняют в организации незаконного пересечения границы

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Инспектора одного из подразделений правоохранительных органов Закарпатской области будут судить за содействие незаконного пересечения границы. По данным ДБР, мужчина за денежное вознаграждение пообещал местному жителю организовать выезд в Словакию, обходя пункты пограничного контроля.

В ходе следствия установлено, что правоохранитель затребовал 4 тысячи долларов за "помощь". Он подробно описал маршрут, по которому можно обойти пограничные наряды и камеры видеофиксации. Также приказал клиенту приобрести два новых телефона с SIM-картами и орудия для перерезки заградительной проволоки.

После получения полной суммы взятки злоумышленника задержали сотрудники ДБР с участием СБУ и внутренней безопасности Госпогранслужбы. Правоохранителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Ранее сообщалось, за $2,5 тыс. военнослужащий пытался организовать бегство СЗЧшников в Молдову.

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