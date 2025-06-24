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Синоптики поделились подробным прогнозом погоды на 25 июня. Как оказалось, ряду областей следует быть внимательнее

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине в среду, 25 июня, ожидается переменная облачность. При этом ночью на востоке, юго-востоке страны, днем ​​местами в северной части кратковременный дождь с грозой. На остальной территории осадки не прогнозируют.

Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, в южных областях — до 20 градусов. Днем от 21 до 26 градусов тепла, а в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье — от 27 до 32 градусов тепла.

В Киевской области днем местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха от 12 до 17 градусов днем, а ночью от 21 до 26 градусов. В столице от 14 до 16 градусов днем, а ночью от 23 до 25 градусов выше нуля.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на 25 июня. Днем в большинстве западных и Житомирских областях порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Объявили первый (желтый) уровень опасности.