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В Украине повысили штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью, новые правила касаются и маркировки авто

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В Украине возросла ответственность за неправомерную парковку на специально отведенных местах для водителей с инвалидностью. Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее повышение штрафа до 5100 гривен. Это эквивалент 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Кроме этого, новые правила обязывают водителей с инвалидностью, а также тех, кто их перевозит четко маркировать свой транспорт. Речь идет о наличии специального знака "Водитель с инвалидностью" и QR-идентификатора, подтверждающего статус личности. Отсутствие этих обозначений также будет считаться нарушением и влечет ответственность.

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