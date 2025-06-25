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25 июня 2025, 15:20

5100 грн: в Украине повысили штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью

25 июня 2025, 15:20
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фото: иллюстративное
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В Украине повысили штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью, новые правила касаются и маркировки авто

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В Украине возросла ответственность за неправомерную парковку на специально отведенных местах для водителей с инвалидностью. Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее повышение штрафа до 5100 гривен. Это эквивалент 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

С 1 июля в Украине меняются правила техосмотра: что нужно знать.

Кроме этого, новые правила обязывают водителей с инвалидностью, а также тех, кто их перевозит четко маркировать свой транспорт. Речь идет о наличии специального знака "Водитель с инвалидностью" и QR-идентификатора, подтверждающего статус личности. Отсутствие этих обозначений также будет считаться нарушением и влечет ответственность.

Ранее сообщалось, "Аварийка" как знак благодарности: в МВД объяснили, наказывают ли за это водителей.

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