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21 июня 2025, 17:55

"Аварийка" как знак благодарности: в МВД объяснили, наказывают ли за это водителей

21 июня 2025, 17:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сетью распространяется фейковая информация, что при использовании аварийной световой сигнализации ("аварийки") для благодарности можно потерять водительское удостоверение на год

Как информирует RegioNews, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опроверг этот фейк.

Согласно Правилам дорожного движения, аварийная световая сигнализация должна включаться в следующих случаях:

  • вынужденная остановка;
  • остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
  • движение с техническими неисправностями (если это разрешено);
  • буксировка транспортного средства;
  • перевозка детей при посадке или высадке;
  • остановка колонны;
  • дорожно-транспортное происшествие.

Относительно использования "аварийки" в качестве благодарности или извинения (например, за пропуск в очереди) в ПДД нет никаких прямых указаний.

Важно, чтобы включение сигнализации отвечало реальным обстоятельствам и не создавало опасных ситуаций на дороге, говорит Белошицкий.

За неправильное использование аварийной сигнализации предусмотрен штраф, но лишение "прав" – нет.

Полиция призывает руководствоваться только официальной информацией и не верить в надуманные сенсации.

Напомним, в Украине с 1 июля вступят в силу новые требования к проведению обязательного технического контроля транспортных средств.

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Украина автомобили аварийка водители МВД водительское удостоверение штраф благодарность
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