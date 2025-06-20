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20 июня 2025, 13:53

С 1 июля в Украине меняются правила техосмотра: что нужно знать

20 июня 2025, 13:53
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине с 1 июля вступят в силу новые требования к проведению обязательного технического контроля транспортных средств

Об этом в эфире телемарафона напомнил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Павел Сорока, передает RegioNews.

По его словам, цель нововведений – борьба с фиктивными техосмотрами и повышение прозрачности проверок.

Так, все пункты техконтроля должны быть оборудованы по меньшей мере двумя камерами, которые будут фиксировать весь процесс проверки авто. Если этого недостаточно – устанавливаются дополнительные. Фото автомобиля должно занимать не менее 70% площади изображения, а видео должно полностью охватывать процесс обзора.

Контроль соблюдения новых требований будут осуществляться сервисными центрами МВД.

Если во время мониторинга будут обнаружены нарушения (например, отсутствие части видеозаписи или несоответствие автомобиля техтребованиям), протокол технического контроля аннулируется.

Кто должен проходить техосмотр

Раз в два года:

  • легковые авто, используемые в коммерческих целях (более 2 лет эксплуатации);
  • грузовики до 3,5 тонн и прицепы к ним (более 2 лет эксплуатации).

Каждый год:

  • грузовики свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси (независимо от срока эксплуатации).

Дважды в год:

  • автобусы, транспорт, перевозящий опасные грузы.

Легковые автомобили, принадлежащие физлицам и не используемые для прибыли, техосмотр не проходят.

В случае эксплуатации машины без действующего техосмотра патрульная полиция имеет право оштрафовать водителя на 340 грн.

"Также предусмотрена административная ответственность для субъекта хозяйствования, который проводил техосмотр с нарушениями – штраф в размере около 1400 грн", – добавил представитель МВД.

Напомним, недавно в Украине обновили систему технического осмотра автобусов.

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Украина МВД авто штраф камеры техосмотр грузовик видеонаблюдение
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