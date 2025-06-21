Фото: YouTube

Волонтер Сергей Притула в соцсетях впервые за продолжительное время показал кадры со своим сыном Дмитрием. Парень уже окончил школу

Такие кадры волонтер опубликовал на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Сергей Притула опубликовал фото, на котором он позирует с сыном. В руках у парня его свидетельство об окончании школы. К слову, окончил школу Дмитрий с отличием.

Бывший телеведущий пожелал сыну максимального успеха и пошутил, что впереди еще пережить НМТ. В то же время он признался, что ему все же немного грустно.

"Горжусь ужасно.

Немного сердце грустью объяло, но пора привыкать к тому, что сын уходит в самостоятельное плавание", - написал Притула.

Справка. С первой женой Юлией Сергей Притула воспитывает сына Дмитрия (2008 г.р.). Летом 2015 года он женился на Екатерине Сопельник. Уже в 2017 году у них родилась дочь Соломия. В мае 2021 у них родилась дочь Стефания.