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19 июня 2025, 20:47

"Устроила мужа служить в Киеве": депутат Безуглая и ведущая Маша Ефросинина "сцепились" в сети

19 июня 2025, 20:47
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Коллаж: RegioNews
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Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на скандальное заявление депутата Безуглой. Но в свою очередь решила ответить

Об этом депутат Марьяна Безугла написала в Telegram, передает RegioNews.

Недавно ведущая Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на скандальное высказывание депутата о погибшем парне в Киеве. Тогда она опубликовала краткое сообщение с нецензурной лексикой.

Фото: Instagram

Марьяна Безугла отреагировала на критику. Она заявила, что Ефросинвна "пускает скупые слезы по своей тяжелой киевской судьбе" и обзывает ее, чтобы о ней кто-нибудь вспомнил. При этом депутат заявила, что ведущая "своего же мужа приспособила служить в Киеве".

Также Марьяна Безугла упрекнула ведущую за ее сестру Лизу Ющенко:

"Кстати, Лиза Ющенко, сестра Маши и экс-супруга сына Виктора Ющенко, проживает в Москве с 2014 года после женитьбы на российском бизнесмене и рождении сына. Несмотря на вторжение РФ в Украину, она не уехала из страны-агрессора. В день полномасштабного вторжения опубликовала короткое Stop war in Ukraine, после чего воздерживается от любых политических заявлений. Продолжает вести роскошный образ жизни, посещает вечеринки, российские студии и светские мероприятия", – написала депутат.

Напомним, в Киеве в результате атаки россиян 17 июня погиб 31-летний парень, бывший студент магистратуры университета им. Драгоманова учился на факультете физического воспитания, спорта и здоровья. Тогда Марьяна Безугла написала, что он "косил от армии, но карма". Пользователи соцсетей обвинили депутата в циничном подходе к гибели гражданского лица и неуместности высказываний в момент общенационального траура.

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