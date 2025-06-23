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23 июня 2025, 18:27

"Я держал те позиции, которые ты сдавала своим кураторам": заместитель командира 241 бригады жестко ответил Безуглой

23 июня 2025, 18:27
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Фото из открытых источников
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Военный Алексей Фандецкий в соцсети вступился за музыканта Тараса Тополь. За это впоследствии на него с критикой набросилась народная депутат Безуглая

Об этом Алексей Фандецкий написал в Facebook, передает RegioNews.

Заместитель командира отдельной 241 бригады вступился за певца Тараса Тополь, которого нардепка Марьяна Безуглая обвинила в "фейковой службе". По его словам, в июне 2022 года, когда он участвовал в боях за Дементиевку Харьковской области, Тарас и ребята из группы "Антитела" спасли многих (музыканты были парамедиками).

После этого Безуглая написала на своей странице, что Фандецкий был во внутренних войсках МВД во время Майдана с "Беркутом" (как и Юрий "Ахиллес" Федоренко). Впоследствии Фандецкий был в киевской территориальной обороне.

"Любимые. Медийные. Как сказал Алексей, выводы каждый сделает сам", - написала нардепка.

Фандецкий не оставил это без ответа. Впоследствии он написал:

"Марьяна Безуглая, я держал те позиции, которые ты сдавала своим кураторам. На этом и разойдемся".

Напомним, что во время ночных российских обстрелов столицы пострадала квартира фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи. Музыкант рассказал, что внутри все разбито, остались только стены.

После этого народная депутат Марьяна Безуглая обвинила музыканта в "феечной службе". Она заявила, что Тополь мобилизовался "для картинки" и выпустил песню "Фортеця Бахмут" по заказу.

"А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе уволился для дальнейших турне. Фейковая служба – настоящая война. Настоящий российский "Шахед", ракета, которая не выбирает, ты "решал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или VIP с фейковой службой. "Карма", - написала Безуглая.

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