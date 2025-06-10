В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: список регионов

иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Регионы, где установлен самый высокий – пятый класс пожарной опасности:

южные области Украины,

большинство центральных регионов,

Ивано-Франковская область,

Черновицкая область,

Харьковская область.

Это означает, что эти территории имеют высокий риск возникновения масштабных возгораний, особенно в лесах, степных участках и на сельскохозяйственных угодьях.

В то же время в ГСЧС рекомендуют не разжигать костры в лесах и вблизи полей, не сжигать сухую растительность, не оставлять легковоспламеняющиеся предметы на солнце и не бросать окурки или спички в сухую траву.

Напомним, ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года.