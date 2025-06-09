Небывалая жара в Киеве: пять температурных рекордов за три дня

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В период с 6 по 8 июня в Киеве было зафиксировано сразу пять температурных рекордов

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, сообщает RegioNews.

Так, 6 июня среднесуточная температура воздуха составляла 24,9°C — это на 0,2°C больше рекорда 1956 года и на 6,5°C выше климатической нормы.

7 июня минимальная температура воздуха ночью не опустилась ниже 19,9°C, что на 0,7°C выше предыдущего рекорда 2014 года. Среднесуточная температура в этот день составила 26,2°C, превысив рекорд 2011 года на 1,5°C и норму - на 7,2°C.

8 июня ночью температура не снизилась ниже 20,4 ° C - это на 1,8 ° C выше предыдущего максимума для этой даты, зафиксированного в 2011 году. Максимальная же дневная температура достигла 31,4°C, что превысило рекорд 2011 года на 0,1°C.

Метеорологи отмечают, что такая температура – явное последствие изменений климата, вероятно обусловленных глобальным потеплением.

Напомним, ранее синоптик рассказывал, что лето 2025 будет засушливым и с повышенными температурными показателями.