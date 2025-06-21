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21 июня 2025, 16:56

На Днепропетровщине заработал первый в Украине мобильный детский сад

21 июня 2025, 16:56
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фото: Днепропетровская ОВА
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Уникальный мобильный сад начал работу на Днепропетровщине – это первый подобный проект в Украине. Его цель — обеспечить детям безопасную и комфортную среду для развития даже во время войны

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, первую локацию обустроили в школе Сурско-Литовской общины: современная, уютная комната со всем необходимым для детских занятий и досуга, одновременно защищенным укрытием.

Занятия для малышей проводят специалисты многопрофильного учебно-реабилитационного центра: команда из координатора, двух воспитателей, логопеда и психолога, прошедших специальное обучение перед началом работы.

Мобильные воспитатели будут посещать воспитанников дважды в неделю, пользуясь отдельным транспортом, специально выделенным для этого проекта.

Лисак добавил, что проект будет расширяться — новые мобильные сады будут открываться в общинах, где из-за войны детские сады работают только онлайн или отсутствует доступ к инклюзивному образованию.

Напомним, к сентябрю 2025 года в Украине планируется завершить строительство 139 подземных школ.

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