Минус 1060 окупантов – в Генштабе назвали потери россиян за сутки
Силы обороны за сутки ликвидировали 1060 окупантов, 1 танк, 5 бронемашины, 19 артсистем, 123 БПЛА, а также 116 единиц авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1010390 солдат.
Напомним, с начала 2025 года Силы обороны Украины поразили около 20 тысяч (19 421) единиц автомобильной техники российских оккупантов.
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