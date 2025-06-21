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21 июня 2025, 10:45

Минус 1060 окупантов – в Генштабе назвали потери россиян за сутки

21 июня 2025, 10:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Силы обороны за сутки ликвидировали 1060 окупантов, 1 танк, 5 бронемашины, 19 артсистем, 123 БПЛА, а также 116 единиц авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1010390 солдат.

Напомним, с начала 2025 года Силы обороны Украины поразили около 20 тысяч (19 421) единиц автомобильной техники российских оккупантов.

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