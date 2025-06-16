Масштабная репатриация завершена: домой вернули еще более тысячи тел

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Сегодня, 16 июня, состоялся завершающий этап репатриационных мер, согласованных во время Стамбульских договоренностей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина получила еще 1245 тел, которые, согласно информации российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.

Таким образом, общее количество репатриированных тел в пределах этих договоренностей составляет 6057.

Процесс репатриации был организован совместными усилиями Координационного штаба по обращению с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины и других учреждений.

Украинские военные, правоохранители и судебно-медицинские эксперты сейчас работают над подтверждением личности каждого погибшего.

Напомним, в воскресенье, 15 июня, в Украину в рамках очередного этапа репатриационных мероприятий вернули тела 1200 погибших граждан, в том числе военнослужащих.