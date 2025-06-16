Масштабная репатриация завершена: домой вернули еще более тысячи тел
Сегодня, 16 июня, состоялся завершающий этап репатриационных мер, согласованных во время Стамбульских договоренностей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Украина получила еще 1245 тел, которые, согласно информации российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.
Таким образом, общее количество репатриированных тел в пределах этих договоренностей составляет 6057.
Процесс репатриации был организован совместными усилиями Координационного штаба по обращению с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины и других учреждений.
Украинские военные, правоохранители и судебно-медицинские эксперты сейчас работают над подтверждением личности каждого погибшего.
Напомним, в воскресенье, 15 июня, в Украину в рамках очередного этапа репатриационных мероприятий вернули тела 1200 погибших граждан, в том числе военнослужащих.