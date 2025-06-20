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20 июня 2025, 02:55

Заставляют реагировать: в ЦПИ предупредили, как мошенники в сети могут обмануть человека, используя тему обстрелов

20 июня 2025, 02:55
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Фото: ГСЧС
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В сети стали распространять эмоциональные ИИ-фото на фоне недавних обстрелов. Однако специалисты призывают быть внимательными

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

В соцсетях на фоне последних массированных обстрелов украинских городов активизировалось распространение сообщений с фотографиями, созданными искусственным интеллектом. На самом деле, эти сообщения генерируются для того, чтобы вызвать у людей эмоции и заставлять их взаимодействовать (поставить лайк, прокомментировать).

"С помощью подобных сообщений злоумышленники могут собирать персональные данные пользователей, вовлекать людей в деструктивные секты, ускорять продвижение страниц, распространяющих вражеские нарративы или мошеннические схемы", - предупредили специалисты, призывая быть внимательными и не поддаваться манипуляциям.

Название

Напомним, ранее российские пропагандисты распространяли месседжи, что якобы McDonald's будет окончательно выходить из Днепра и других городов Украины. Таким образом, они пытались заставить украинцев паниковать, бояться российского наступления.

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