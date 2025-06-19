Артиллеристы "Мести" показали, как бьют по оккупантам на Востоке
Расчеты орудий бригады "Месть" эффективно уничтожают резервы российской армии на Краматорском, Купянском направлениях, а также в районе Серебрянского лесничества
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В результате слаженной и профессиональной работы артиллеристов уничтожены девять вражеских укрытий, два пункта управления БпЛА и три группы российской пехоты.
"Пушки бьют по оккупантам: артиллерия "Мести" уничтожает врага. Десятки погибших и раненых оккупантов стали результатом точной работы наших военнослужащих", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее воины ГУР показали, как разбомбили российские системы ПВО на Запорожье.
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