Артиллеристы "Мести" показали, как бьют по оккупантам на Востоке

фото: ГПСУ

Расчеты орудий бригады "Месть" эффективно уничтожают резервы российской армии на Краматорском, Купянском направлениях, а также в районе Серебрянского лесничества

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате слаженной и профессиональной работы артиллеристов уничтожены девять вражеских укрытий, два пункта управления БпЛА и три группы российской пехоты.

"Пушки бьют по оккупантам: артиллерия "Мести" уничтожает врага. Десятки погибших и раненых оккупантов стали результатом точной работы наших военнослужащих", — говорится в сообщении.