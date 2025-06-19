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19 июня 2025, 02:35

Артиллеристы "Мести" показали, как бьют по оккупантам на Востоке

19 июня 2025, 02:35
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фото: ГПСУ
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Расчеты орудий бригады "Месть" эффективно уничтожают резервы российской армии на Краматорском, Купянском направлениях, а также в районе Серебрянского лесничества

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате слаженной и профессиональной работы артиллеристов уничтожены девять вражеских укрытий, два пункта управления БпЛА и три группы российской пехоты.

"Пушки бьют по оккупантам: артиллерия "Мести" уничтожает врага. Десятки погибших и раненых оккупантов стали результатом точной работы наших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее воины ГУР показали, как разбомбили российские системы ПВО на Запорожье.

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война пограничники потери россиян Купянское направление Серебрянский лес Краматорское направление подразделение Феникс бригада Месть
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