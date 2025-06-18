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18 июня 2025, 09:00

Ночью украинская ПВО приземлила 30 "шахедов" и дронов-обманок

18 июня 2025, 09:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 18 июня российская армия выпустила по Украине 58 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 30 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма.

Основными направлениями удара стали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадания БпЛА зафиксированы в девяти локациях.

Напомним, сегодня ночью оккупационные войска РФ атаковали Запорожье 13-ю ударными БпЛА типа "шахед". В результате обстрелов в городе возникли пожары, разрушены складские помещения, уничтожены автомобили.

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РФ война оккупанты ВСУ дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
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