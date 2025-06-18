фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 июня российская армия выпустила по Украине 58 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 30 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма.

Основными направлениями удара стали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадания БпЛА зафиксированы в девяти локациях.