Ночью украинская ПВО приземлила 30 "шахедов" и дронов-обманок
В ночь на 18 июня российская армия выпустила по Украине 58 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 30 вражеских БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг запустил дроны из направлений – Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма.
Основными направлениями удара стали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.
"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что попадания БпЛА зафиксированы в девяти локациях.
Напомним, сегодня ночью оккупационные войска РФ атаковали Запорожье 13-ю ударными БпЛА типа "шахед". В результате обстрелов в городе возникли пожары, разрушены складские помещения, уничтожены автомобили.