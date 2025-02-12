Германия готова возвращать в Украину мужчин, пытавшихся избежать мобилизации

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В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от службы в армии

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, пытавшегося избежать ее, обосновывая нежеланием служить в армии.

В Украине мужчине инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции при взятии анализа крови в больнице.

После того, как в Германии начали процедуру экстрадиции украинца, мужчина выступил против возвращения в Украину, утверждая, что в случае экстрадиции он может быть призван на военную службу, а он не хочет служить в армии.

В Федеральном верховном суде Германии заявили, что отказ от военной службы по соображениям совести не препятствует экстрадиции, и гражданин не должен избегать призыва на службу.

Отметим, на 2024 год в Германии находилось около 200 тысяч украинских мужчин.

Напомним, народные депутаты продлили срок прохождения повторной ВЛК для "ограниченно годных" к лету.