Германия готова возвращать в Украину мужчин, пытавшихся избежать мобилизации
В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от службы в армии
Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.
Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, пытавшегося избежать ее, обосновывая нежеланием служить в армии.
В Украине мужчине инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции при взятии анализа крови в больнице.
После того, как в Германии начали процедуру экстрадиции украинца, мужчина выступил против возвращения в Украину, утверждая, что в случае экстрадиции он может быть призван на военную службу, а он не хочет служить в армии.
В Федеральном верховном суде Германии заявили, что отказ от военной службы по соображениям совести не препятствует экстрадиции, и гражданин не должен избегать призыва на службу.
Отметим, на 2024 год в Германии находилось около 200 тысяч украинских мужчин.
Напомним, народные депутаты продлили срок прохождения повторной ВЛК для "ограниченно годных" к лету.