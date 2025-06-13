фото: Полиция Днепропетровской области

Полиция сообщила о подозрении трем мужчинам, избившим супругов во время конфликта из-за благоустройства

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Павлограде полиция открыла уголовное производство против трех местных жителей, жестоко избивших супругов во время конфликта на улице Заречной. Инцидент произошел вечером 6 июня. По предварительным данным, между тремя мужчинами и супружеской парой возникла ссора из-за нарушения правил благоустройства у многоквартирного дома.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Нападающие начали избивать 54-летнего мужчину и его 52-летнюю жену руками и ногами.

Правоохранители оперативно установили личности нападающих. Ими оказались жители Павлограда в возрасте 21, 22 и 41 года. Все трое были задержаны и сообщили о подозрении по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Следственные действия продолжаются. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы агрессивного поведения нападающих. В ближайшее время суд должен избрать для них меру пресечения.

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