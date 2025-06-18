Фейковые стероиды вместо лекарств: в Украине обезвредили масштабную подпольную лабораторию
Национальная полиция разоблачила и обезвредила масштабную сеть изготовления фальсифицированных анаболических стероидов, продаваемых под видом импортных препаратов для спортсменов
Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.
По данным следствия, продукцию производили в обычной квартире без соблюдения каких-либо санитарных норм или элементарной безопасности.
Препараты, предназначенные для наращивания мышечной массы, сушки тела и похудения, содержали действующие вещества, которые используют для лечения тяжелых заболеваний, в частности онкологии. Их продавали без рецепта и медицинского контроля, часто в опасных дозах.
Фальсификат реализовывали как продукцию якобы из Малайзии.
В ходе обысков в Киевской, Харьковской, Одесской и Львовской областях изъяли:
- более 20000 упаковок стероидов;
- 3000 ампул с веществами неизвестного происхождения;
- оборудование для изготовления, фасовки и маркировки;
- более 37 миллионов гривен в разной валюте.
Пятерым фигурантам уже объявлено о подозрении.
Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в ходе масштабной спецоперации правоохранители Ивано-Франковской области задержали опасную преступную группу, которая занималась сбытом психотропных веществ, вымогательством денег и незаконным лишением свободы гражданина во время действия военного положения.