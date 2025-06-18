Фейковые стероиды вместо лекарств: в Украине обезвредили масштабную подпольную лабораторию

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Национальная полиция разоблачила и обезвредила масштабную сеть изготовления фальсифицированных анаболических стероидов, продаваемых под видом импортных препаратов для спортсменов

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, продукцию производили в обычной квартире без соблюдения каких-либо санитарных норм или элементарной безопасности.

Препараты, предназначенные для наращивания мышечной массы, сушки тела и похудения, содержали действующие вещества, которые используют для лечения тяжелых заболеваний, в частности онкологии. Их продавали без рецепта и медицинского контроля, часто в опасных дозах.

Фальсификат реализовывали как продукцию якобы из Малайзии.

В ходе обысков в Киевской, Харьковской, Одесской и Львовской областях изъяли:

более 20000 упаковок стероидов;

3000 ампул с веществами неизвестного происхождения;

оборудование для изготовления, фасовки и маркировки;

более 37 миллионов гривен в разной валюте.

Пятерым фигурантам уже объявлено о подозрении.

Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в ходе масштабной спецоперации правоохранители Ивано-Франковской области задержали опасную преступную группу, которая занималась сбытом психотропных веществ, вымогательством денег и незаконным лишением свободы гражданина во время действия военного положения.