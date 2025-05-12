В Украине хотят значительно повысить минимальную зарплату

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В Украине хотят поднять минимальную зарплату с 8000 до 10800 грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий законопроект.

Как отмечается, законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" утвержден минимальный размер заработной платы на 2025 год на уровне января 2024 в размере 8000 грн., несмотря на инфляционные процессы.

"В марте 2025 года фактический размер прожиточного минимума составил 10800 грн, а минимальная заработная плата утверждена 8000 грн. или 74,1% к фактическому прожиточному минимуму, определенному по методологии. Это нарушение статьи 22 Конституции Украины", - говорится в пояснительной записке.

Поскольку в условиях военного положения нет достаточных доходов в сводном бюджете для обеспечения разового повышения размера минимальной заработной платы законопроектом предусмотрено поэтапное повышение размера минимальной заработной платы с 1 июля 2025 года.

По прогнозным расчетам, дополнительные расходы на реализацию проекта в 2025 году составят в среднем за месяц около 2,5 млрд гривен.

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.